مدير تعليم القاهرة تدشن مبادرة ''المدرسة الذكية''

كتب- أحمد الجندي:

واصلت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة – جولاتها المكثفة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 لمتابعة جاهزية المدارس بإدارة عابدين التعليمية، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بضرورة الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

وكان في استقبالها الدكتورة سامية علام مدير عام الإدارة، و محمود النمر وكيل الإدارة، وعدد من مديري المدارس، حيث تفقدت مدارس الوحدة العربية الابتدائية، والوحدة العربية للتربية الفكرية، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والدهانات وتجهيز الفصول بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة، إلى جانب الاهتمام بالتشجير والحفاظ على نظافة الأسوار.

وخلال الجولة، دشنت "أبو كيلة" مبادرة "المدرسة الذكية" بمدرسة القاضي شرف الدين الثانوية المهنية، تحت إشراف محمود حسن مدير إدارة الوسائل التعليمية وفريق العمل، حيث تهدف المبادرة إلى تحويل المدارس إلى بيئات تعليمية متطورة، من خلال إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإنشاء مراكز للتعلم النشط، ودعم الابتكار وريادة الأعمال بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم.

وتضمنت المبادرة العديد من الأنشطة، منها: افتتاح الفصل الذكي، عروض تعليمية قدمتها الطالبات باستخدام تقنيات حديثة، باركود للقائمة والغياب، دروس تفاعلية في السياحة باللغة الإنجليزية، تطبيقات الواقع الافتراضي لمحاكاة الأهرامات، ودروس عملية في التطريز، التريكو، الإسعافات الأولية، الأمن الصناعي، إلى جانب عروض فنية ومشروعات طلابية متنوعة.

أشادت مدير المديرية بجهود الطلاب والمعلمين في إنجاح المبادرة، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تعكس روح الجمهورية الجديدة وتدعم توجهات الوزارة نحو تعليم عصري قائم على الإبداع والتكنولوجيا.

وفي ختام جولتها، وجهت الدكتورة همت أبو كيلة الشكر لجميع المشاركين، متمنية لهم دوام التوفيق والتميز في خدمة العملية التعليمية.

