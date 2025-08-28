كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إن انشغال أولياء الأمور مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد غالبًا يتركز على شراء المستلزمات المدرسية وسداد المصروفات، بينما يتم تجاهل جانب مهم وحيوي، وهو تهيئة الأبناء نفسيًا ومعنويًا لاستقبال الدراسة بعد فترة الإجازة الصيفية.

وأوضحت "الحزاوي" أن العودة إلى الدراسة لا تتطلب فقط استعدادًا ماديًا، بل تحتاج أيضًا إلى إعداد نفسي وذهني، مشيرة إلى أن فترة الإجازة الطويلة تمنح الأبناء مساحة كبيرة من الحرية والعشوائية، ما يجعل عودتهم إلى الالتزام بالروتين الدراسي أمرًا يحتاج إلى وقت وخطة مدروسة من جانب الأسرة.

خطة التهيئة قبل الدراسة

وشددت الخبيرة الأسرية على أهمية وضع خطة لتهيئة الأبناء قبل انطلاق العام الدراسي بفترة كافية، لافتة إلى أن تنظيم مواعيد النوم يُعد من أبرز الخطوات، إذ يجب على أولياء الأمور البدء في تعديل مواعيد نوم الأبناء تدريجيًا قبل أسابيع من بدء الدراسة لتجنب الإرهاق والتعب في الأيام الأولى.

وأضافت أن الحديث الإيجابي عن الدراسة يلعب دورًا مهمًا في تحفيز الأبناء وربطهم بأحلامهم وطموحاتهم، مع ضرورة غرس حب المدرسة واحترام المعلم في نفوسهم.

نصائح عملية للأسر

وقدمت الحزاوي عددًا من النصائح للأسر، من بينها:

زيارة المدرسة مع الأبناء صغار السن للتغلب على الرهبة وإشعارهم أن المدرسة مكان لتكوين صداقات وممارسة أنشطة ممتعة.

التحدث بهدوء مع الأبناء الذين مروا بسنة دراسية صعبة، ومعرفة أسباب التعثر ووضع خطة علاجية جديدة للعام الحالي.

ترشيد نفقات شراء المستلزمات المدرسية من خلال الاستعانة بمعارض "أهلا مدارس"، أو شراء الأدوات من أماكن الجملة، إضافة إلى جرد الأدوات والزي المدرسي من العام السابق لإعادة استخدامها إذا كانت صالحة.

البيئة الدراسية والمراجعة المسبقة

كما أوصت الحزاوي بضرورة تجهيز مكان مناسب للمذاكرة يتميز بالتهوية الجيدة والإضاءة الكافية والبعد عن مصادر الإزعاج، مع تشجيع الأبناء على مراجعة بعض الأساسيات الدراسية قبل بدء العام الجديد، مثل قواعد اللغة والنحو، أو مشاهدة فيديوهات تعليمية على الإنترنت بهدف تنشيط الذاكرة الدراسية.

وشددت على أهمية تعريف الأبناء بلائحة الانضباط المدرسية، حتى يدركوا حقوقهم وواجباتهم، مما يعزز الالتزام والانضباط داخل المدرسة ويجعلهم أكثر استعدادًا للتفاعل الإيجابي مع المعلمين والزملاء.

