كتب- أحمد الجندي:

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم المصرية وشركة "سبريكس" اليابانية؛ بهدف إدخال برامج متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجة بالمدارس المصرية- اليابانية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 9"، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع شركة "سبريكس" اليابانية.

واتفق الجانبان على تطبيق برنامج متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والبرمجة لطلاب الصفَّين الرابع والخامس الابتدائي بالمدارس المصرية- اليابانية.

وصرحت نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية- اليابانية، بأن البرنامج الذي سيتم تنفيذه من خلال تطبيق "كوروريو جونيور" (Kururio Junior)، يستهدف تعلم أساسيات البرمجة بطريقة تطبيقية سهلة وممتعة، تساعد على ترسيخ الفهم والإبداع لدى الطلاب، ويبدأ تنفيذه اعتبارًا من العام الدراسي 2025/ 2026 في المدارس المصرية- اليابانية.

وتم بحث إطلاق برنامج حديث لدعم مادة الرياضيات (SPL) لجميع طلاب المدارس المصرية- اليابانية، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل مستوى كل طالب بشكل فردي، مع تحديد نقاط القوة والضعف وتقديم دعم مخصص يضمن تحسين الأداء الأكاديمي بفاعلية.

ويأتي هذا في إطار التعاون والشراكة الوثيقة بين الجانبَين المصري والياباني في مجال التعليم؛ ليعكس التزام الوزارة بتبني حلول تعليمية مبتكرة تُسهم في تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم.

