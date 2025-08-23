كتب- أحمد الجندي:

زار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة "تاتشيكاوا ميدوري" (مدرسة التحدي) في العاصمة اليابانية طوكيو، للتعرف على تجربة المدرسة كنموذج مبتكر لاستيعاب ودعم الطلاب المتسربين من التعليم.

تعد المدرسة من أحدث المؤسسات التعليمية المتخصصة في إعادة تأهيل الطلاب المتسربين، ودمجهم مجددًا في المجتمع عبر منظومة تعليمية متكاملة.

ويعتمد نظامها على ثلاث فترات دراسية خلال العام بينما تمتد مدة الدراسة إلى أربع سنوات، يشترط خلالها إتمام (74) ساعة معتمدة للتخرج، تشمل (40) ساعة لمواد أساسية مثل: اللغة اليابانية، التاريخ، الجغرافيا، العلوم، الرياضيات واللغة الإنجليزية، إضافة إلى (34) ساعة لمواد اختيارية.

كما توفر المدرسة برامج دعم نفسي واجتماعي يشرف عليها خبراء في علم النفس، إلى جانب دمج الطلاب في أنشطة مجتمعية ورحلات تهدف إلى تنمية الثقة بالنفس وصقل شخصياتهم.

وخلال جولته، تفقد الوزير، الفصول والمعامل والورش المزودة بأحدث التقنيات التعليمية في المجالات الفنية والصناعية، مثل تكنولوجيا المعلومات، تصميم الألعاب الإلكترونية، الأشغال الخشبية، الجرافيك وغيرها من التخصصات التطبيقية.

وأكد محمد عبد اللطيف، أن التجربة اليابانية تثبت أن التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل يمتد ليشمل إعادة بناء الإنسان وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب الذين حالت ظروفهم دون مواصلة تعليمهم.

وأوضح أن الوزارة تدرس إمكانية تطبيق هذا النموذج في مصر، بما يتماشى مع خصوصية المجتمع المصري، مع الحفاظ على روح المنهج الياباني القائم على التعليم الداعم والمبتكر.

وأضاف الوزير، أن الاستثمار في هؤلاء الطلاب يمثل استثمارًا في مستقبل المجتمع، كونهم طاقات كامنة قادرة على الإبداع والإنتاج إذا ما حصلوا على الرعاية والتأهيل المناسب.

وأكد أن الوزارة تسعى عبر التعاون الدولي إلى استلهام أفضل التجارب العالمية التي تحقق العدالة التعليمية وتوفر فرصًا ثانية للمتعثرين في مسيرتهم الدراسية.

رافق الوزير خلال الزيارة، الدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، ونيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف العام على المدارس المصرية اليابانية.

