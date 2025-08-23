جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن مدارس الثانوية العامة تستقبل الطلاب لملء الاستمارات الخاصة بتحديد رغبتهم في اختيار نظام البكالوريا أو الثانوية العامة العادية، دون أي تأثير على آرائهم، مشددًا على أنه لم يتم إجبار أي طالب على اختيار نظام البكالوريا.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن المحافظة تضم 30 مدرسة ثانوية، منها 16 مدرسة رسمية عام، و8 مدارس رسمية لغات، و6 مدارس خاصة، ولم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور تفيد بإجبار إدارات المدارس لهم على اختيار البكالوريا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى توعية المواطنين بالنظام الجديد عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، إضافة إلى إذاعة جنوب سيناء، إلى جانب عقد بعض الأحزاب السياسية مؤتمرات جماهيرية للتعريف بالنظام، مع منح الطلاب وذويهم الحرية الكاملة لاختيار النظام الذي يرونه الأنسب.

وأضاف وكيل الوزارة أن نظام البكالوريا يعد شهادة ثانوية تمتد لعامين بدلًا من عام واحد، ويتضمن أربعة مسارات رئيسية هي: "طب وحياة، هندسة وحاسب، أعمال، آداب وفنون"، بدلًا من الشعبتين العلمية والأدبية.

ونوه وكيل الوزارة أن النظام الجديد يتميز بإتاحة فرص متعددة لتحسين الدرجات، حيث يمكن للطالب إعادة الامتحان لتحسين نقاطه في أي مادة. ومن المقرر بدء تطبيق النظام تدريجيًا اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، وهو نظام معترف به دوليًا.

وأوضحت دينا الحسيني، مديرة مدرسة الأمل الرسمية للغات، أن معظم طلاب الثانوية العامة اختاروا نظام البكالوريا الجديد، حيث يقوم كل طالب برفقة ولي أمره بملء الاستمارة بكامل إرادته ودون أي ضغط. وأكدت أن دور المدرسة يقتصر على شرح النظام وتوضيح النقاط المبهمة للطلاب وأولياء الأمور.

وقال فتحي شحاتة، مدير مدرسة الشهيد محمود ناجي العواد الثانوية العسكرية، إن غالبية طلاب المدرسة اختاروا نظام البكالوريا برغبتهم، وسط ترحيب من الطلاب وأولياء الأمور، بينما فضّل قلة منهم البقاء في النظام القديم بنسبة لا تتجاوز 7%.

ورحبت رباب محمد أحمد، ولية أمر، بنظام البكالوريا، مؤكدة أنه يمنح الطلاب أربع فرص للتحسين، ويخفف الأعباء المادية عن الأسر لكونه يضم سبع مواد فقط موزعة على عامين، إضافة إلى تقليل الضغط النفسي على الطلاب.

وقال أيمن محمود، ولي أمر أحد الطلاب: "إن إدارة المدرسة قدمت شرحًا مفصلًا عن النظام وأجابت على جميع تساؤلات أولياء الأمور، بجانب نشر التوضيحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية"، مشيرًا إلى أن اختيارهم للنظام الجديد جاء عن اقتناع بأنه الأفضل والأصلح لأبنائهم ودون أي ضغوط من إدارة المدرسة.