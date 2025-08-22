موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن موعد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بها، حيث أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن المرحلة الثانية من إجراءات القبول، والمتمثلة في المقابلات الشخصية، ستنطلق خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوحدة أن نسب القبول تختلف من مدرسة إلى أخرى، مشيرة إلى أنه كلما ارتفعت نسبة نجاح الطالب في الاختبارات، زادت فرصته في الترشح للمقابلة الشخصية في مدرسته ذات الرغبة الأولى.

وأكدت أن المدرسة التي جرى اختيارها كرغبة أولى هي التي ستتولى التواصل المباشر مع الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات وفقًا للقواعد الخاصة بكل مدرسة، مشددة على أن الحصول على نسبة 50% في الاختبار ليس شرطًا أساسيًا لتحديد موعد المقابلة.

وبينت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أن الهدف من المقابلة الشخصية هو التأكد من مدى ملاءمة ميول الطالب للتخصص الذي تقدم له، وفي حال عدم اجتياز الطالب للمقابلة في مدرسته الأولى، يتم تحويله تلقائيًا إلى مدرسة الرغبة الثانية، وهكذا.

اقرأ أيضاً:

التعليم تحسم الجدل: البكالوريا المصرية معترف بها دوليًا ولا إلغاء للثانوية العامة

تفاصيل الدراسة ببرنامج معلم اللغة الإنجليزية بتربية حلوان بتنسيق الجامعات 2025