إعلان

"التعليم": نظام البكالوريا معتمد و معترف به دوليًا

02:10 م الجمعة 22 أغسطس 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن عدم الاعتراف الدولي لشهادة البكالوريا المصرية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن شهادة البكالوريا المصرية تتمتع بنفس الاعتراف الدولي الذي تحظى به شهادة الثانوية العامة، إذ أن كلاهما شهادتان رسميتان معتمدتان من الدولة المصرية وتتمتعان بالاعتراف على المستوى الخارجي.

مساواة قانونية بين البكالوريا والثانوية العامة

وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد تعديلات قانون التعليم منح شهادة البكالوريا المصرية نفس الوضع القانوني لشهادة الثانوية العامة من حيث الاعتراف الدولي.

اقرأ أيضاً:

التعليم تحسم الجدل: البكالوريا المصرية معترف بها دوليًا ولا إلغاء للثانوية العامة

تفاصيل الدراسة ببرنامج معلم اللغة الإنجليزية بتربية حلوان بتنسيق الجامعات 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم شهادة البكالوريا المصرية تعديلات قانون التعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026