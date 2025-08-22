"التعليم": نظام البكالوريا معتمد و معترف به دوليًا

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن عدم الاعتراف الدولي لشهادة البكالوريا المصرية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن شهادة البكالوريا المصرية تتمتع بنفس الاعتراف الدولي الذي تحظى به شهادة الثانوية العامة، إذ أن كلاهما شهادتان رسميتان معتمدتان من الدولة المصرية وتتمتعان بالاعتراف على المستوى الخارجي.

مساواة قانونية بين البكالوريا والثانوية العامة

وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد تعديلات قانون التعليم منح شهادة البكالوريا المصرية نفس الوضع القانوني لشهادة الثانوية العامة من حيث الاعتراف الدولي.

