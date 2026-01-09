إعلان

انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل بالمدارس غداً

كتب : مصراوي

01:52 م 09/01/2026

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

تنطلق غدًا السبت الموافق 10 يناير 2026، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، سواء في التعليم العام أو التعليم الفني.

وتستمر الاختبارات حتى يوم الخميس 15 يناير الجاري، وفق الجداول الامتحانية التي أعلنتها المديريات التعليمية مسبقًا.

و حرصت المديريات التعليمية على تهيئة جميع لجان الامتحانات لضمان راحة الطلاب وسلامتهم، من حيث التهوية والنظافة، كما تم التأكيد على الالتزام التام بالضوابط المنظمة للامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تهدد نزاهة الاختبارات.

امتحانات نصف العام وزارة التربية والتعليم امتحانات صفوف النقل

