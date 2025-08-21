من طوكيو إلى القاهرة.. تعاون مصري ياباني يعزز مستقبل التعليم الفني

كتب- أحمد الجندي:

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس جامعة هيروشيما لبحث آفاق التعاون المشترك بين مصر واليابان في تطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 9".

حضر اللقاء، كانكو شينجي نائب رئيس الجامعة، ومدير التعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر السفير المصري لدى اليابان، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات، ونيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير، بالتعاون المثمر بين مصر واليابان في قطاع التعليم، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتطوير التعليم الفني والتكنولوجي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، مع الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في هذا المجال.

من جانبه، أكد رئيس جامعة هيروشيما، حرص الجامعة على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية، لا سيما في إعداد الكوادر البشرية وتطوير البرامج التعليمية.

كما شدد الجانبان، على أهمية تعزيز الشراكات العلمية والتعليمية، خاصة في ظل ارتباط جامعة هيروشيما بـ 10 جهات تعليمية في مصر، مما يوفر قاعدة قوية لتوسيع التعاون المستقبلي بين البلدين.

