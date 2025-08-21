بدء امتحان مادة الكيمياء لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

بدأ قبل قليل، امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة "الدور الثاني" بالشعبة العلمية، حيث بدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومن المقرر أن يستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

ويؤدي طلاب الدور الثاني امتحاناتهم وسط إجراءات تنظيمية مشددة داخل اللجان، حرصًا على توفير بيئة هادئة تساعدهم على التركيز، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن ضبط سير الامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الخاصة بالامتحانات، لتأمين العملية التعليمية وحماية الطلاب والمعلمين على حد سواء.

