كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتم تداوله حول اقتصار شهادة البكالوريا على إلحاق الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية لا أساس له من الصحة.

قواعد القبول بالجامعات المصرية

أوضحت الوزارة أن آلية القبول بالجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية ينظمها المجلس الأعلى للجامعات عبر مكتب التنسيق، حيث تطبق القواعد بشكل موحد على جميع الطلاب دون أي تفرقة بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية أو غيرها من الشهادات المعادلة.

البكالوريا بديل تعليمي معتمد

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن شهادة البكالوريا تمثل إحدى البدائل التعليمية المعترف بها بجانب الثانوية العامة، وتهدف إلى تطوير نظم التقييم ورفع مستوى جودة التعليم، مؤكدة على أن الطلاب الحاصلين عليها يتمتعون بكافة الحقوق في التقديم للجامعات الحكومية تمامًا مثل زملائهم في الثانوية العامة.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلاب إلى تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الشائعات، مشيرة إلى أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.