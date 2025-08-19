إعلان

للمرة الثانية.. محافظ الدقهلية يقرر تخفيض درجات القبول بالثانوي العام

01:35 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    محافظ الدقهلية يقرر تخفيض درجات القبول بالثانوي العام
    محافظ الدقهلية يقرر تخفيض درجات القبول بالثانوي العام
    محافظ الدقهلية يقرر تخفيض درجات القبول بالثانوي العام
    محافظ الدقهلية يقرر تخفيض درجات القبول بالثانوي العام
الدقهليةـ رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، للمرة الثانية تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن الأسر، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب للالتحاق بالتعليم المناسب لقدراتهم.

وأكد " مرزوق " أن "الهدف هو تحقيق التوازن بين مصلحة الطالب، والطاقة الاستيعابية للمدارس، مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر، وجاءت قرار المحافظ بخفض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام إلى 235، وكذا خفض تنسيق الخدمات إلى 220 .

من جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن القرارات جاءت بناءً على متابعة دقيقة لمعدلات القبول وطاقات المدارس، مشيرًا إلى أن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 113 الف و 965 طالبا وطالبة وأن عدد فصول الصف الأول الثانوي العام بالدقهلية 1143 فصل.

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تخفيض درجات القبول بالثانوي العام درجات القبول بالثانوي العام في الدقهلية
