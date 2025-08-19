وزير التعليم يستعرض رؤية مصر لتطوير التعليم بمنتدى مصري ياباني

كتب- محمد نصار:

ألقى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، الذي يُعقد على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9) بالعاصمة اليابانية طوكيو، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الوزير في كلمته أن التعليم يمثل حجر الأساس في بناء المجتمع وتقدمه، مشددًا على أن الاستثمار في التعليم يعد استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري القادر على قيادة عملية التنمية. وأضاف أن تطوير المنظومة التعليمية يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار من خلال إعداد أجيال مؤهلة بمهارات تواكب متطلبات الاقتصاد العالمي.

وتناول الوزير خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني وفق معايير دولية، موضحًا أن الهدف هو إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وأشار إلى أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ATS) يعكس هذا التوجه، إذ يقوم على شراكة استراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص أو الشركاء الدوليين؛ حيث يتولى الشريك إعداد المناهج وفق معايير عالمية، بينما توفر الوزارة البنية التحتية والدعم الفني واللوجيستي.

وكشف الوزير أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ حتى الآن 105 مدرسة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الوزارة تستهدف التوسع لتحويل نحو 1,270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية ومدارس للتعليم المزدوج، بالتعاون مع شركاء صناعيين ودوليين.

وفي سياق متصل، أعلن وزير التعليم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "سبريكس" اليابانية لتطبيق منهج جديد في الرياضيات يتوافق مع المعايير اليابانية، بما يسهم في رفع جودة تدريس المادة بالمدارس المصرية.

كما أشار إلى بدء العمل على تطوير منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والبرمجة بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية، وفقًا للمعايير اليابانية، بهدف تعزيز قدرات الطلاب في المهارات الرقمية الضرورية لسوق العمل الحديث.