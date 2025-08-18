كتب- أحمد الجندي:

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة، مؤكدة على أهم القواعد المنظمة لكل نظام، في إطار حرصها المستمر على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز قانونيًا التحويل من نظام الثانوية العامة إلى نظام شهادة البكالوريا المصرية أو العكس حال اختيار الطالب لنظام بعينه، مشيرة إلى أن اختيار النظام يظل حقًا قانونيًا للطالب دون أي إجبار على نظام محدد.

وذكرت الوزارة أن عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا المصرية يبلغ 6 مواد دراسية فقط، بالإضافة لمادة الدين خارج المجموع، بينما يصل عدد المواد الدراسية في نفس الصفوف بنظام الثانوية العامة إلى 11 مادة دراسية، إضافة إلى المواد خارج المجموع.

وأشارت الوزارة إلى أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصًا امتحانية متعددة في كل مادة بكامل الدرجة للصفين الثاني والثالث، في حين أن نظام الثانوية العامة يمنح الطالب فرصة امتحان واحدة لكل مادة دراسية، مع إمكانية أداء امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة فقط.

وأوضحت الوزارة أن قواعد القبول بالجامعات ثابتة لكلا النظامين، سواء البكالوريا المصرية أو الثانوية العامة، مؤكدة على تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب.

