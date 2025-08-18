إعلان

بتكلفة 9 ملايين.. الوادي الجديد تنشئ مدرسة المتفوقين STEM بالخارجة

03:40 م الإثنين 18 أغسطس 2025
الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بمقر مديرية التربية والتعليم سابقًا بمدينة الخارجة.

وتفقد محافظ الوادي الجديد، مقر تنفيذ المشروع، لمتابعة معدلات التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية؛ للانتهاء في الموعد المحدد ودخول المدرسة الخدمة العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه.

من جانبه، أوضح الزملوط أن المدرسة تُقام على مساحة 9690 م2 وتتكون من 6 مباني تضم الفصول الدراسية ومباني إقامة منفصلة للبنين والبنات و 12 معملًا متنوعًا ومطعمًا وقاعات استذكار ولياقة بدنية وملاعب رياضية وصالة متعددة الأغراض.

الوادي الجديد مدرسة المتفوقين STEM مديرية التربية والتعليم مدينة الخارجة
