انتهاء امتحان التربية الوطنية الدور الثاني للثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

أنهى طلاب الثانوية العامة الأن، اختبار مادة التربية الوطنية في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

وانطلقت اللجنة في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا واستمرت حتى الواحدة ظهراً، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات بانضباط وهدوء.

وأدي الطلاب الامتحان داخل اللجان المخصصة لهم وسط متابعة مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي شددت على ضرورة الالتزام بتطبيق قواعد الانضباط والالتزام بالإجراءات المنظمة لسير العملية الامتحانية.

