توجيه عاجل من التعليم بشأن تسجيل الغياب يوميًا

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهًا عاجلًا، إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، شددت فيه على ضرورة الالتزام بتسجيل غياب الطلاب بشكل يومي، في إطار حرصها على ضبط العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدارس.

وأوضحت الوزارة، في كتاب دوري صادر عنها، أن تسجيل الغياب سيكون إلكترونيًا في المراحل التي تتيح ذلك النظام، على أن تُرسل نسب الحضور يوميًا إلى الإدارة المركزية للتعليم العام، وذلك كما تم تطبيقه خلال العام الدراسي الماضي، بما يضمن المتابعة المستمرة ودقة البيانات.

