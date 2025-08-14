إعلان

رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026.. سجل الآن

01:47 م الخميس 14 أغسطس 2025

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026 حيث أتاحت باب التقديم للمعلمين للانضمام لفريق العمل بالمدارس المصرية اليابانية.

جاء ذلك في ضوء النجاحات الملموسة التي حققتها المدارس المصرية اليابانية بمختلف محافظات الجمهورية، والإقبال المتزايد من أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم به.

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل يبدأ من اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 ولمدة 15 يومًا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني اضغط هنا

وأضافت أن هذا الإعلان يأتي استجابة للزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب المتقدمين، وما حققته هذه المدارس من نتائج متميزة في توفير تعليم عصري يجمع بين المناهج المصرية وأنشطة التوكاتسو اليابانية، التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب، وتنمية مهاراته الحياتية والاجتماعية، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي.

وزارة التربية والتعليم المدارس المصرية اليابانية 2026
