وزير التعليم يبحث مع رئيس التأمينات تعزيز الحماية للعاملين بالقطاع

كتب- أحمد الجندي:

استقبل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع التعليم، ووضع رؤية شاملة للتعاون بين الوزارة والهيئة، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان مجموعة من الآليات المقترحة للرعاية الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية وضع أطر تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو إرساء بيئة عمل مستقرة ومحفزة داخل المؤسسات التعليمية، وإعلاء مكانة المعلم باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الأجيال.

من جانبه، شدد اللواء جمال عوض على حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتقديم جميع أوجه الدعم التي تسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

حضر اللقاء من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأستاذ سامي عبد الهادي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الخارجي، ومن جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، واللواء أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

