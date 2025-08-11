كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات جديدة بشأن أسعار وصرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي – لغات – دولي)، وذلك في إطار الحرص على تحقيق الكفاءة الإدارية، وحوكمة عملية طباعة وتوزيع الكتب، بما يضمن توفير نسخ أصلية مطابقة للمناهج المقررة، ومنع تداول الكتب المقلدة.

وأوضحت الوزارة أن التعليمات تأتي استكمالًا للكتاب الدوري رقم (15) الصادر في 13 يوليو 2020، والمتعلق بضوابط وإجراءات صرف الكتب للمدارس الخاصة، مشددة على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة إلزام المدارس التابعة لها باستيفاء النماذج المرفقة من الإدارات التعليمية وفقًا للقواعد المحددة.

آلية تحديد الكميات المطلوبة

بحسب القرار، يتم تحديد كمية الكتب لكل مدرسة وفقًا لإجمالي عدد طلابها لكل عام دراسي ونوعية التعليم، مع السماح بطلب كميات إضافية دون التقيد بعدد الطلاب، ويقدم مدير المدرسة طلب صرف الكتب مرفقًا بالحصر التفصيلي للكميات المطلوبة إلى الشئون المالية بالإدارة التعليمية، وذلك عبر النماذج المخصصة لكل فصل دراسي ولكل نوعية تعليم (عربي – لغات – دولي).

النماذج المقررة للصرف

تتضمن النماذج المطلوبة طلبات صرف وحصر تفصيلي للكميات للعام الدراسي 2025-2026 لكل من المدارس الخاصة (عربي – لغات) والمدارس الدولية وأقسام التعليم الدولي، مقسمة على الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

الإجراءات المالية

يتم مراجعة واعتماد الطلبات من الشئون المالية بالإدارة التعليمية وفق الأسعار المحددة، ثم إصدار إذن دفع للمدرسة لكل نوعية تعليم على حدة، متضمنًا بيانات المدرسة، رقمها التعريفي، عدد الطلاب، الغرض من الدفع، والقيمة الإجمالية للمبلغ المستحق بالعملة المحلية.

وتسدد القيمة المالية لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بالبريد المصري أو عبر التحويل البنكي.

تشديد على الالتزام

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الالتزام بهذه التعليمات أمر إلزامي على جميع الجهات المعنية، مع متابعة التنفيذ بدقة، محذّرة من أن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

