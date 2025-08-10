كتب - مختار صالح:

أصدر الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، قرارًا بالنزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس المرحلة الثانوية العامة والتعليم الفني، بهدف إتاحة فرص أوسع للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمقاعد التعليم الثانوي.

وبموجب القرار، جرى تخفيض الحد الأدنى للقبول في مدارس التعليم العام من 230 إلى 225 درجة، فيما تم تقليل درجات القبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية من 210 إلى 200 درجة، ما يفتح الباب أمام عدد أكبر من الطلاب لاستكمال تعليمهم في المرحلة الثانوية.

وأوضح ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن القرار جاء نتيجة توافر أماكن شاغرة في بعض المدارس، وحرصًا على عدم حرمان أي طالب مستحق من مواصلة مسيرته التعليمية، مشيرًا إلى تجاوب المحافظة مع مطالب أولياء الأمور.

وشمل القرار تخفيض درجات القبول في مدارس التعليم الفني وفصول الخدمات (الصناعي والتجاري)، بما يتماشى مع رغبات الطلاب وقدرات المدارس، لتعزيز فرص التعليم الفني وتلبية احتياجات الطلاب.

ويعكس هذا القرار حرص محافظة دمياط على دعم التعليم وتهيئة بيئة مناسبة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، بما يسهم في مستقبل أفضل للشباب ويعزز مسيرة التنمية المحلية.