"عبدالحكم" يشدد على تنظيم ورقة المفاهيم في امتحانات 10 يوليو

كتب- أحمد الجندي:

وجه خالد عبدالحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، مديرى المديريات التعليمية بالتنبيه على تنظيم الآليات الخاصة بامتحانات يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو 2025، في مواد (الأحياء، الرياضيات التطبيقية، والإحصاء)، وذلك نظرًا لوجود تراجم لهذه المواد، مع ضرورة الفصل التام بين كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة، لضمان حُسن التنظيم، وتجنبًا لحدوث أي أخطاء في التوزيع قد يسبّب عجزًا في عدد الأوراق.

كما شدد خالد عبد الحكم على ضرورة التأكد من أن المفاهيم الخاصة بمادة الأحياء عبارة عن خمس ورقات باللغة العربية ومترجمة، في حين تحتوي كراسة الأسئلة الخاصة بمادة الإحصاء على أربع ورقات للمفاهيم، أما مفاهيم مادة الرياضيات فتأتي ضمن كتيب المفاهيم الموجود باللجنة.

الجدير بالذكر، أدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم امتحان مادة الرياضيات البحتة، ضمن جدول ماراثون الامتحانات للعام الدراسي 2024/2025، وذلك وسط حالة من الترقب والقلق سادت الأجواء داخل اللجان وخارجها.

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