كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" لطلاب الصف الثالث الثانوي مراجعة نهائية مخصصة لمادة الرياضيات البحتة، في إطار الاستعدادات لامتحان اللغة العربية المقرر عقده يوم الأحد الموافق 6 يوليو، وفقًا للجدول الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعة مركزة تغطي المنهج بالكامل

وجرى إعداد هذه المراجعة لتغطي جميع محاور منهج الرياضيات البحتة مع الحرص على تبسيط الشرح وتقديم المعلومات بطريقة ميسرة، بما يساعد الطلاب على الفهم السريع وتحقيق الاستيعاب الكامل للمادة.

تركيز على الأسئلة المتكررة والنقاط الأساسية

وتركز المراجعة أيضًا على أبرز الأسئلة التي تكررت في امتحانات الأعوام السابقة، مع توضيح الجزئيات الأكثر ترجيحًا للورود في امتحان هذا العام، في محاولة لدعم الطلاب وتزويدهم بأدوات فعالة تساعدهم على تحقيق أعلى الدرجات.

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