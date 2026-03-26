قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، كان مثمرًا، موضحًا أنه شهد ترتيب الأمور الإجرائية وتقريب وجهات النظر، بما يسهم في الوصول إلى مخرجات توافقية بالشكل المطلوب.

وأضاف، أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين رئاسة المجلس واللجان النوعية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء البرلماني وتسريع وتيرة العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات المحيطة.

وانطلق اجتماع رؤساء اللجان بمجلس النواب مع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي بدأها أمس الأربعاء مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.