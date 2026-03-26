فرصة ثانية لطلاب أولى ثانوي.. موعد إعادة امتحان البرمجة للراسبين

كتب : أحمد الجندي

02:09 م 26/03/2026 تعديل في 02:20 م

facebook icon
facebook icon
facebook icon

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا مهمًا يتعلق بامتحان مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يحصلوا على نسبة 60% من درجة النجاح، بهدف إتاحة فرصة ثانية لهم للارتقاء بأدائهم والحصول على شهادة البرمجة الدولية.

تطوير مهارات البرمجة

أكدت الوزارة في الخطاب، أن هذا الإجراء يأتي في إطار اهتمامها بتطوير مهارات البرمجة لدى الطلاب، وضمان حصولهم على فرصة عادلة لتقييم مستواهم، مع دعم التحصيل الأكاديمي بما يتوافق مع المعايير الدولية للبرمجة.

جدول امتحانات الطلاب الراسبين

حددت الوزارة مواعيد الامتحان الإضافي لطلاب الصف الأول الثانوي حسب المحافظات على النحو التالي:

31 مارس 2026: جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، أسوان، بني سويف، المنيا، قنا، بورسعيد، سوهاج، كفر الشيخ.
1 إبريل 2026: الجيزة، البحيرة، الغربية، الإسكندرية، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، القليوبية.
2 إبريل 2026: القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الفيوم، الإسماعيلية، شمال سيناء، مطروح، أسيوط، الأقصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حكم قضائي ضد المنتجة سارة خليفة في اتهامها بتهريب هاتف داخل السجن
بينها "ضربة الحسم".. أكسيوس: البنتاجون يعد سيناريوهات للتعامل مع إيران
قبل ما تخرج.. 8 احتياطات ضرورية لمرضى الحساسية في الجو المتقلب
رحيل الملحن وفا حسين وجمعية المؤلفين والملحنين تنعاه
"برسائل غير مباشرة".. وزير الخارجية يكشف كيف تتحرك مصر لوقف حرب أمريكا

