أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا مهمًا يتعلق بامتحان مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يحصلوا على نسبة 60% من درجة النجاح، بهدف إتاحة فرصة ثانية لهم للارتقاء بأدائهم والحصول على شهادة البرمجة الدولية.

تطوير مهارات البرمجة

أكدت الوزارة في الخطاب، أن هذا الإجراء يأتي في إطار اهتمامها بتطوير مهارات البرمجة لدى الطلاب، وضمان حصولهم على فرصة عادلة لتقييم مستواهم، مع دعم التحصيل الأكاديمي بما يتوافق مع المعايير الدولية للبرمجة.

جدول امتحانات الطلاب الراسبين

حددت الوزارة مواعيد الامتحان الإضافي لطلاب الصف الأول الثانوي حسب المحافظات على النحو التالي:

31 مارس 2026: جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، أسوان، بني سويف، المنيا، قنا، بورسعيد، سوهاج، كفر الشيخ.

1 إبريل 2026: الجيزة، البحيرة، الغربية، الإسكندرية، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، القليوبية.

2 إبريل 2026: القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الفيوم، الإسماعيلية، شمال سيناء، مطروح، أسيوط، الأقصر.