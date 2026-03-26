كشف مسؤول إيراني رفيع، في تصريحات لوكالة رويترز، أن طهران انتهت من مراجعة المقترح الأمريكي الذي وصل إليها عبر وساطة باكستانية، مؤكداً أن التقييم الأولي يشير إلى أنه "لا يرقى إلى الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لنجاحه".

وأوضح المسؤول أن المشهد الحالي لا يشهد أي ترتيبات فعلية لانطلاق مفاوضات، قائلاً إنه "لا توجد مؤشرات على خطة واضحة لإجراء محادثات جادة في الوقت الراهن"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المسار الدبلوماسي لم يُغلق بالكامل، مضيفاً: "إذا تحلت واشنطن بالواقعية، لا يزال هناك مجال لإيجاد مخرج".

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر إيراني مطلع لوكالة تسنيم بأن إيران قدّمت رداً رسمياً، مساء الأربعاء، على المقترح الأميركي المكوّن من 15 بنداً لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الرد تم تمريره عبر وسطاء.

وأضاف المصدر أن طهران تنتظر حالياً رد الطرف المقابل، لافتاً إلى أن موقفها شدد بوضوح على ضرورة وقف ما وصفته بـ"العدوان" وعمليات الاغتيال التي ينفذها الطرف الآخر.