أسيوط - محمود عجمي:

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، تباينًا في آراء طلاب الشعبة العلمية حول مستوى امتحان مادة الكيمياء، حيث وصفه البعض بأنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، بينما أبدى آخرون استياءهم من صعوبة بعض الأسئلة، خاصة في فرع الكيمياء العضوية.

وأكد عدد من الطلاب بلجنة مدرسة الانتصار بمدينة أسيوط، من بينهم يحيى عبدالحليم، أبانوب عصام، محمد جلال حسن، وجيوفاني كمال، أن الامتحان تضمن أسئلة تحتاج إلى تفكير عميق، لا سيما في الكيمياء العضوية، بالإضافة إلى مسائل في الكيمياء العامة وسؤال الجدول، مشيرين إلى أن الوقت المخصص للامتحان لم يكن كافيًا، وأنه تطلب تركيزًا عاليًا.

في المقابل، أعرب طلاب الشعبة الأدبية عن ارتياحهم لمستوى امتحان مادة الجغرافيا، مؤكدين أنه جاء مباشرًا ومن داخل الكتاب المدرسي ونماذج الوزارة، وفي متناول الطالب المتوسط. ومن بين هؤلاء الطلاب: مينا مدحت، أحمد عبدالله، ومحمد منصور علي.

من جانبه، صرّح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بأن غرفة عمليات المديرية لم تتلقَ أي شكاوى رسمية من الطلاب أو أولياء الأمور، ولم يتم رصد ما يعكر صفو سير العملية الامتحانية.