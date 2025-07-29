8 صور لانطلاق تنسيق المرحلة الأولى بمعامل الجامعات - رابط التسجيل

كتب- عمر صبري:

تصوير- محمد معروف:

انطلقت، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة استعدادا لترشيحهم للجامعات الحكومية وذلك للعام الأكاديمي 2025-2026.

واستقبلت معامل تنسيق الجامعات الحكومية الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم للسماح بتسجيل رغباتهم والرد على استفسارتهم مجانًا.

ووجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، اضغط هنا، https://tansik.digital.gov.eg/ وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويتضمن الفيديو الحالي توضيح كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، ويمكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي، اضغط هنا. https://youtu.be/p2CdFNuovWI?si=V2ZsmlprGeh4KmUe

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