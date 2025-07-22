التعليم: 73.6% نسبة نجاح طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة 2025

كتب– أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك بعد اعتماد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للنتيجة رسميًا.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الأول في الشعبة الأدبية بالنظام الجديد بلغ 174,171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159,434، وبلغ عدد الناجحين 117,407، بنسبة نجاح وصلت إلى 73.6%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

تُتاح النتيجة لجميع طلاب الشعبتين العلمية والأدبية عبر البوابة الإلكترونية لنتائج الثانوية العامة، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس من خلال الرابط التالي: اضغط هنا