موعد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 2026

كتب : أحمد الجندي

03:01 م 01/05/2026

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2026، حيث تنطلق الاختبارات العملية يوم 16 مايو المقبل، بينما تبدأ الامتحانات النظرية في 6 يونيو وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات العملية ستستمر أيضًا في بعض التخصصات حتى 12 يونيو، وذلك في جميع أنظمة التعليم الفني سواء نظام الخمس سنوات أو الثلاث سنوات، بمختلف التخصصات (الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي)، إلى جانب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم المزدوج، والإعداد المهني.

وكشفت مصدر مسئول بالوزارة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ نحو 820 ألف طالب وطالبة، موزعين على 2506 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى وجود 28 لجنة للنظام والمراقبة (الكنترولات)، و24 لجنة لإدارة الامتحانات.

وأضاف المصدر أنه يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز أرقام الجلوس، استعدادًا لانطلاق الامتحانات وفق الجدول المعلن، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منضبط وآمن.

مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"
رياضة محلية

مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"
عتاب على مضايقة طالبة .. طعنة "أصم" تشعل نار الانتقام بين جيران" أوسيم"
حوادث وقضايا

عتاب على مضايقة طالبة .. طعنة "أصم" تشعل نار الانتقام بين جيران" أوسيم"

أحمد بلال لمصراوي: خسارة الأهلي من بيراميدز لا تضمن للزمالك الفوز بالقمة
رياضة محلية

أحمد بلال لمصراوي: خسارة الأهلي من بيراميدز لا تضمن للزمالك الفوز بالقمة
بعد تتويجها.. معلومات وصور عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم لاوس 2026
علاقات

بعد تتويجها.. معلومات وصور عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم لاوس 2026

أول تعليق من هيفاء وهبي بعد عودتها للغناء في مصر وانتهاء قرار إيقافها
زووم

أول تعليق من هيفاء وهبي بعد عودتها للغناء في مصر وانتهاء قرار إيقافها

