كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2026، حيث تنطلق الاختبارات العملية يوم 16 مايو المقبل، بينما تبدأ الامتحانات النظرية في 6 يونيو وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات العملية ستستمر أيضًا في بعض التخصصات حتى 12 يونيو، وذلك في جميع أنظمة التعليم الفني سواء نظام الخمس سنوات أو الثلاث سنوات، بمختلف التخصصات (الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي)، إلى جانب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم المزدوج، والإعداد المهني.

وكشفت مصدر مسئول بالوزارة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ نحو 820 ألف طالب وطالبة، موزعين على 2506 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى وجود 28 لجنة للنظام والمراقبة (الكنترولات)، و24 لجنة لإدارة الامتحانات.

وأضاف المصدر أنه يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز أرقام الجلوس، استعدادًا لانطلاق الامتحانات وفق الجدول المعلن، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منضبط وآمن.