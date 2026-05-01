أجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية حركة تغييرات جديدة داخل ديوانها، تضمنت نقل عدد من القيادات إلى مواقع مختلفة في المديريات والإدارات التعليمية بعدة محافظات، في إطار إعادة توزيع الكوادر وتحسين الأداء الإداري.

وشملت القرارات نقل هشام جعفر، مدير التعليم الخاص والدولي، إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، كما تم نقل أحمد جمعة من قطاع التعليم الخاص والدولي بالوزارة إلى إدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان.

كما تضمنت الحركة نقل أحمد عبد العال من قطاع التعليم الخاص إلى إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، وإسلام عفت إلى إدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، وابتسام محمد إلى إدارة التبين التعليمية بمحافظة القاهرة، إضافة إلى نقل محمد عادل إلى إدارة الفرافرة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد.