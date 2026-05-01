التعليم تجري تنقلات جديدة لقيادات من الديوان العام للمديريات الإقليمية

كتب : أحمد الجندي

01:51 م 01/05/2026

وزارة التربية والتعليم

أجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية حركة تغييرات جديدة داخل ديوانها، تضمنت نقل عدد من القيادات إلى مواقع مختلفة في المديريات والإدارات التعليمية بعدة محافظات، في إطار إعادة توزيع الكوادر وتحسين الأداء الإداري.

وشملت القرارات نقل هشام جعفر، مدير التعليم الخاص والدولي، إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، كما تم نقل أحمد جمعة من قطاع التعليم الخاص والدولي بالوزارة إلى إدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان.

كما تضمنت الحركة نقل أحمد عبد العال من قطاع التعليم الخاص إلى إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، وإسلام عفت إلى إدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، وابتسام محمد إلى إدارة التبين التعليمية بمحافظة القاهرة، إضافة إلى نقل محمد عادل إلى إدارة الفرافرة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"
رياضة محلية

مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة
فيديو مسلح وأكاذيب على السوشيال.. ضبط 8 متهمين وصاحب ادعاءات مفبركة بالدقهلية
حوادث وقضايا

فيديو مسلح وأكاذيب على السوشيال.. ضبط 8 متهمين وصاحب ادعاءات مفبركة بالدقهلية
قبل الشراء.. تعرف على أحدث أسعار سيارات ستروين الفرنسية في مصر
أخبار السيارات

قبل الشراء.. تعرف على أحدث أسعار سيارات ستروين الفرنسية في مصر
مايا دياب جريئة ومي سليم بـ"جيب" قصيرة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

مايا دياب جريئة ومي سليم بـ"جيب" قصيرة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

