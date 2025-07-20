كتب- أحمد الجندي:

وجه محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بسرعة الانتهاء من استلام الكتب المدرسية التي تم الانتهاء من طباعتها من مخازن الوزارة، مع ضرورة سحب الكميات أولاً بأول لضمان جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري ووكلاء ومديري الإدارات التعليمية بالمديريات التعليمية من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير، على الانتهاء من تشكيل الوحدة المركزية للجودة في كل مديرية تعليمية والتى يتم تشكيلها من الكوادر التعليمية المحالة على المعاش من مديري المديريات والإدارات والمدارس، لما يتمتعون به من خبرات واسعة ومؤثرة في قطاع التعليم، والتى تضم نحو 10 أفراد من المختصين، والذين يتولون تنفيذ زيارات ميدانية شاملة لتقييم الأداء التعليمي داخل المدارس، وفق معايير واضحة ومعتمدة، وذلك لرفع كفاءة العملية التعليمية وضمان جودة الأداء في المدارس.

وشدد وزير التعليم، على ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل، وكذلك بمحيطها الخارجي، باعتبار النظافة عنصرًا أساسيًا في بيئة تعليمية صحية وجاذبة، موجهًا بضرورة التنسيق والتواصل مع السادة المحافظين ورؤساء الأحياء لرفع أي إشغالات أو مخلفات محيطة بالمدارس، بما يسهم في خلق بيئة منظمة وآمنة، ويُرسّخ في نفوس الطلاب قيم الانضباط والنظام، ويعزز شعورهم بأن المدرسة هي المكان الأفضل لهم للتعلم والنمو والنجاح.

شهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين الوزير والحضور، استمع خلاله الوزير إلى مختلف الآراء والمقترحات المقدمة من مديرى ووكلاء المديريات، ومديرة الإدارات التعليمية والتي تناولت التحديات الميدانية وسبل تطوير الأداء داخل المدارس، وقد تم طرح عدد من الحلول الواقعية والعملية، في إطار حرص الوزارة على تبني رؤية تشاركية تستند إلى الحوار والاستماع لكافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية.

ومن جانبهم، أشاد مدير المديريات والوكلاء ومديرة الإدارات التعليمية بالجهود والآليات التي تم تنفيذها خلال العام الدراسى الماضى، وبنظام البكالوريا لرفعه العبء عن كاهل أولياء الأمور، وأشادوا بالاجراءات المتبعة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، كما ثمنوا اللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح المشاكل والتحديات وسبل حلها بآليات واقعية.

كما أشادوا بجهود وزير التربية والتعليم وقيادات الوزارة، مثمنين ما تحقق من إنجازات ملموسة في الآونة الأخيرة على صعيد تطوير المنظومة التعليمية.

وفي هذا ، أكد الوزير على أن العام الدراسي المقبل سيُكرّس بالأساس لتعزيز جودة التعليم، باعتبارها حجر الزاوية في بناء نظام تعليمي فعّال ومستدام.

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