كفر الشيخ – إسلام عمار:

زغاريد الفرح ملأت أرجاء منزل أسرة الطالبة إيمان خالد عبدالباسط إسماعيل إبراهيم، بعد تلقيهم خبر تصدّرها نتيجة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية، شعبة "فني تكنولوجيا الحاسبات"، حيث حصلت على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 699 درجة من 700 بنسبة 99.86%.

وروت إيمان، طالبة مدرسة كفر الشيخ الصناعية، لحظات سماعها الخبر قائلة: "مكنتش مصدقة.. المكالمة جتلي من مسؤول في التربية والتعليم، قال لي (ألف مبروك يا إيمان.. إنتِ الأولى مكرر على الجمهورية)، وبعدها البيت كله اتقلب فرحة وزغاريد."

وأكدت أنها اعتمدت على نظام يومي منضبط، يبدأ بالحضور المنتظم إلى المدرسة، ثم العودة إلى المنزل لأداء بعض المهام الأسرية، يليها قسط من الراحة لساعتين، ثم تبدأ المذاكرة لساعات طويلة، مع دعم متواصل من والديها وإخوتها طوال العام الدراسي.

وأعربت إيمان عن رغبتها في استكمال دراستها بالالتحاق بـ المعهد الفني الصحي، لما لها من شغف بدراسة الفنيات الطبية، مؤكدة أن قرارها جاء بعد تشجيع ودعم كبير من أسرتها.