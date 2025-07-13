المنوفية - أحمد الباهي:

"مكنتش مصدقة الخبر.. دا أكتر خبر فرّح أمي بعد وفاة بابا"، بهذه الكلمات عبّرت الطالبة شيماء حسن أحمد محمود تمرة، ابنة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بشعبة "فني كاتب حسابات" بالتعليم التجاري.

وقالت شيماء في تصريحات خاصة لمصراوي، إنها تلقت خبر تفوقها بدهشة كبيرة، رغم كونها دائمًا من المتفوقات، وأضافت: "بابا توفى وأنا عندي سنة و3 شهور، وماما وأخويا محمد هما اللي شالوا المسؤولية.. ماما كانت الأب والأم مع بعض".

وروت شيماء أنها اختارت الدراسة في التعليم التجاري بدلًا من الثانوي العام لتخفيف الأعباء المادية عن والدتها، مؤكدة أن الاجتهاد كان سلاحها: "كنت واثقة إن ربنا هيكافئني طالما بذاكر بضمير".

وعن أُمنيتها الكبرى، قالت: "نفسي أطلع ماما عمرة وأكون معاها.. دي فرحت النهاردة بعد تعب سنين، وأنا حاسة إني قدرت أديها حاجة ترجع تعبها".

وانضمت الأم إلى الحديث وسط الزغاريد، وقالت والدموع في عينيها: "النهاردة عيد.. الخير انهال علينا من كل مكان، وابني محمد ساب شغله وجري على البيت أول ما سمع الخبر.. الحمد لله تعب شيماء ما راحش هدر".

وكانت الطالبة شيماء قد حصلت على 599 درجة من إجمالي 600 بنسبة 99.83%، وقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، التهنئة لها، مؤكدًا أنها نموذج مشرف للتحدي والإصرار في التعليم الفني.