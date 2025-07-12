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التعليم تنفي تأجيل تطبيق نسبة الحضور والغياب لطلاب الشهادة الإعدادية

05:14 م السبت 12 يوليه 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة الأنباء المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إرجاء تطبيق نسبة الـ20% على حضور وغياب طلاب الشهادة الإعدادية إلى العام بعد المقبل، استجابة لرغبة أولياء الأمور.

وأكد مصدر بالوزارة، أن ما تم تداوله بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأن الوزارة لم تُصدر أي قرارات أو بيانات رسمية تتعلق بتأجيل تطبيق هذه النسبة، مشددًا على أن الأخبار المتداولة مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار المصدر، إلى أهمية الرجوع للمصادر الرسمية والموثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بالعملية التعليمية.

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