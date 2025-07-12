تنسيق مدارس البترول 2025.. التفاصيل والشروط

كتب- أحمد الجندي:

يتزايد إقبال طلاب الشهادة الإعدادية على البحث عن بدائل عملية للثانوية العامة، حيث يحتل تنسيق مدارس البترول 2025 صدارة الخيارات المتاحة، لما توفره هذه المدارس من تعليم فني متخصص يؤهل الطلاب للالتحاق المباشر بسوق العمل، خاصة في أحد أبرز القطاعات الحيوية في مصر وهو قطاع البترول.

مدارس البترول في عدد من المحافظات

تتوزع مدارس البترول المعتمدة للعام الدراسي الجديد على عدة محافظات، من أبرزها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، المنيا، مرسى مطروح، ودمياط. وتهدف هذه المدارس إلى إعداد كوادر فنية قادرة على الانخراط في الوظائف الفنية بمجالات البترول والطاقة.

أبرز المدارس المشمولة في التنسيق

يشمل تنسيق مدارس البترول 2025 عددًا من المدارس الفنية للبنين، من بينها: مدرسة البترول بحدائق الأهرام، مدرسة الشروق الصناعية، المدرسة الفنية للبترول بمطروح، بالإضافة إلى مدرسة الطيران للبترول بالقاهرة ومدرسة الإسكندرية الصناعية، وجميعها تقدم برامج تعليمية متخصصة في مجالات فنية متعددة.

شروط التقديم والقبول

أكدت وزارة التربية والتعليم أن من أهم شروط القبول أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع لا يقل عن 150 درجة في الشهادة الإعدادية، وألا يتجاوز عمره 18 عامًا عند التقديم، كما يُشترط أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى، فضلًا عن اجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

فرص التعليم الجامعي بعد التخرج

تفتح مدارس البترول آفاقًا تعليمية أمام الطلاب بعد التخرج، حيث يحق لهم التقديم في كليات الهندسة بعد اجتياز المعادلة، وكذلك كليات التعليم الصناعي والتربية، إلى جانب المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا، والمعهد الفني للآثار.

مؤشرات القبول في تنسيق 2024

وفقًا لتنسيق العام الماضي، بلغ الحد الأدنى للقبول في قسم البترول بالقاهرة 240 درجة، بينما كان الحد الأدنى لقسم السيارات 180 درجة، وقسم التبريد والتكييف 160 درجة، في حين بدأ القبول في قسم الحاسب الآلي من 150 درجة، مع ضرورة اجتياز اختبار قدرات.

مصروفات معتدلة وتأهيل مهني متقدم

تتراوح المصروفات الدراسية في مدارس البترول ما بين 1000 جنيه وأكثر، بحسب التخصص والموقع الجغرافي للمدرسة.

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