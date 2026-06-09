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تحرك عاجل.. إحباط محاولة تسريب امتحان الهندسة للإعدادية في الإسكندرية

كتب : محمد عامر

11:29 ص 09/06/2026

امتحان مادة الهندسة- أرشيفية

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أحبطت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية محاولة تسريب امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، واتخذت إجراءات فورية حرصا على تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى البدء بامتحان مادة التربية الفنية وتأجيل امتحان مادة الهندسة إلى الفترة الثانية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

كانت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/ 2026، انطلقت فى الإسكندرية السبت الماضي، بإجمالي 111 ألف طالب وطالبة الامتحانات أمام 333 لجنة.

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الإسكندرية امتحانات الشهادة الإعدادية

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