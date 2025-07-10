زغاريد ودموع.. طالبات أسوان يودعن الثانوية العامة بالأحضان والفرحة

أسوان – إيهاب عمران:

سادت أجواء من الفرح والارتياح ممزوجة بالعاطفة والدموع بين طالبات الثانوية العامة في محافظة أسوان، اليوم الخميس، عقب الانتهاء من أداء آخر امتحانات العام الدراسي.

وعبرت طالبات مدرسة أسوان الثانوية للبنات عن مشاعرهن الجياشة بزغاريد عالية وأغانٍ شعبية، وسط أحضان وقبلات ودموع الوداع، في لحظات إنسانية اختلط فيها الفرح بنهاية الماراثون الطويل، والحزن على فراق زميلات الدراسة.

وكان طلاب الشعبة العلمية (علوم) قد أدوا امتحان مادة الأحياء، فيما أدى طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، وأدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الإحصاء، لتُختتم بذلك امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025 في أجواء احتفالية بمحافظة أسوان.