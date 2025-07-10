إعلان

زغاريد ودموع.. طالبات أسوان يودعن الثانوية العامة بالأحضان والفرحة

03:26 م الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    طالبات أسوان (5)
  • عرض 5 صورة
    طالبات أسوان (3)
  • عرض 5 صورة
    طالبات أسوان (2)
  • عرض 5 صورة
    طالبات أسوان (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

سادت أجواء من الفرح والارتياح ممزوجة بالعاطفة والدموع بين طالبات الثانوية العامة في محافظة أسوان، اليوم الخميس، عقب الانتهاء من أداء آخر امتحانات العام الدراسي.

وعبرت طالبات مدرسة أسوان الثانوية للبنات عن مشاعرهن الجياشة بزغاريد عالية وأغانٍ شعبية، وسط أحضان وقبلات ودموع الوداع، في لحظات إنسانية اختلط فيها الفرح بنهاية الماراثون الطويل، والحزن على فراق زميلات الدراسة.

وكان طلاب الشعبة العلمية (علوم) قد أدوا امتحان مادة الأحياء، فيما أدى طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، وأدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الإحصاء، لتُختتم بذلك امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025 في أجواء احتفالية بمحافظة أسوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طالبات أسوان الثانوية العامة الثانوية العامة 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تنسيق الجامعات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية