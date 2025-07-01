كتب- أحمد الجندي:

يُواصل طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي رياضة "النظام القديم" استعداداتهم المكثفة لخوض امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، والذي سيعقد اليوم الثلاثاء 1 يوليو داخل مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة التفاضل والتكامل المقرر أن يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة، اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ضمن اختبارات الثانوية العامة بنظامها القديم.

وأوضحت أن الورقة الامتحانية ستتضمن 20 سؤالًا متنوعًا، من بينها 18 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد، إلى جانب سؤالين مقاليين لقياس مدى قدرة الطالب على التحليل وحل المسائل بشكل كتابي دقيق.

وحددت الوزارة الدرجة النهائية لمادة التفاضل والتكامل بـ30 درجة، يتم توزيعها على النحو التالي: 26 درجة مخصصة لأسئلة الاختيار من متعدد، و4 درجات مخصصة للأسئلة المقالية.

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