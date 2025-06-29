نقيب المعلمين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب- أحمد الجندي:

وجّه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث.

وأكد الزناتي، في بيان اليوم، أن ثورة 30 يونيو أعادت للوطن هويته واستقراره، وعكست إرادة المصريين في الدفاع عن دولتهم الوطنية ومؤسساتها، ورفض محاولات المساس بمقدرات الشعب ومستقبله.

وأضاف أن هذه المناسبة المجيدة تجسّد وعي الشعب المصري وقدرته على مواجهة التحديات، والمضي قدمًا نحو بناء دولة قوية تقوم على التنمية الشاملة.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن ما تحقق من إنجازات منذ تلك اللحظة التاريخية وحتى الآن، يُعد نموذجًا يحتذى به في القيادة الحكيمة والإرادة الوطنية، مشيدًا بالمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد حاليًا في مختلف القطاعات، والتي تعكس رؤية الرئيس السيسي في بناء "الجمهورية الجديدة" وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

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