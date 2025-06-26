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الأحد المقبل.. محافظة الجيزة تعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة

11:18 م الخميس 26 يونيو 2025

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تُعلن محافظة الجيزة، أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سيعتمد تنسيق القبول للثانوية العامة والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل الموافق ٢٩ يونيو الجاري .

وأهابت محافظة الجيزة، بأولياء الأمور والطلاب متابعة الصفحة الرسمية للمحافظة والمصادر الرسمية المعتمدة للاطلاع على تفاصيل درجات القبول فور اعتمادها.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم إجراءات القبول وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التنسيق بما يراعي الكثافات الطلابية والطاقات الاستيعابية للمدارس الثانوية على مستوى الإدارات التعليمية.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة محافظة الجيزة الجيزة تعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة تنسيق القبول بالثانوية العامة
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