نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط على وشك الظهور

أسيوط ـ محمود عجمي:

يعيش أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط حالة من الترقب والقلق، مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025، والتي تُعد محطة حاسمة في تحديد المسار التعليمي للطلاب، سواء بالالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو الفني.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصد والمراجعة النهائية لدرجات الطلاب داخل الكنترولات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا من اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خلال الساعات المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول بالمديرية في تصريحات صحفية لـ"مصراوي"، أن إعلان النتيجة متوقع قبل نهاية الأسبوع الجاري، على أن تُنشر عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، بالإضافة إلى توزيعها على الإدارات التعليمية لإعلانها في المدارس فور اعتمادها.

وأشار المصدر إلى أن أعمال التصحيح والرصد تمت بدقة وشفافية، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل، مؤكدًا التزام المديرية بأعلى معايير الانضباط في جميع مراحل العمل.

يُذكر أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة بالمحافظة سجلت نسبة نجاح بلغت 42.22% للطلاب النظاميين والمنازل، فيما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 73.8%.

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