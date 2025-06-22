طلاب الثانوية بالفيوم: امتحان اللغة العربية للثانوية العامة مر بسلام

الفيوم – حسين فتحى:

أعرب طلاب الثانوية العامة بالفيوم، عن رضاهم عن امتحان اللغة العربية، واعتبروه استكمالا لباقي الامتحانات التى سبقته، من حيث السهولة و الوقت المناسب للمادة.

الطالب أحمد أسكندر، بالقسم العلمى "علوم "، قال إن امتحان مادة اللغة العربية " مر بسلام "، حيث جاء الامتحان بشكل مباشر وليس به أى " تكات " أو صعوبات وهو جاء استكمالا للمواد التى سبقته من حيث السهولة و اليسر وأنه مر بسلام .

فيما أعرب كل من يوسف عبد النبى و فهد أيمن عن رضاهما عن امتحان اللغة العربية وهو يمثل السهل الممتنع وأنه جاء من نماذج الأسئلة الخاصة بالوزارة، وبعيدا عن " التكات" كما ان الوقت كان مناسبا، كما أن الأجزاء المتعلقة بالنحو جاءت فى مستوى الطالب المتوسط, فضلا عن سهولة التعبير.

فى حين قال يوسف أدريس المالكى، إن الامتحان جاء بشكل غير مباشر و مثل له صعوبة فضلا عن ضيق الوقت، وكان يحتاج وقتا أطول، وذكر أن الأجزاء المتعلقة بالنحو جاءت فى مستوى الطالب المتفوق.

فى السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن غرفة عمليات الثانوية العامة لم تتلقى أى شكاوى خاصة بامتحان اللغة العربية.

وقال إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى بلغ 19 ألف 35 الف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 41 لجنة منها لجنة للمكفوفين.