المنيا - جمال محمد:

أبدى طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمنيا، ارتياحهم عقب الخروج من امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.

وأشار الطلاب إلى أن غالبية أسئلة الامتحان كانت مباشرة وسهلة، باستثناء نقاط قليلة في النحو، ودون ذلك كان الامتحان جيد بالنسبة لهم، خاصة أنها أول مادة من المواد الأساسية التي تضاف للمجموع.

وعن أسهل نقاط في الامتحان، أكد الطلاب أن أسئلة القراءة والأدب والقصة كانت جميعها سهلة، ورسمت البهجة على وجوههم.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة هذا العام على مستوى محافظة المنيا، 34,832 طالبًا وطالبة، إلى جانب 35 طالبًا من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، و20 طالبًا من مدارس النور للمكفوفين، من خلال تجهيز 92 لجنة امتحانية بكافة الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة بمركز الإصلاح والتأهيل، كما تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ( 32 استراحة) وتزويدها بجميع المستلزمات التي تضمن راحتهم طوال فترة الامتحانات.