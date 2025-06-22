تفتيش إلكتروني.. 28 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة العربية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

انتظم طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الأحد، داخل لجان الامتحانات لأداء اختبار مادة اللغة العربية، وذلك في مستهل امتحانات المواد الأساسية التي تُحتسب ضمن المجموع الكلي، وفقًا لنظامي الثانوية العامة القديم والحديث.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، أن لجان الامتحانات التزمت بتوزيع أوراق الإجابة على الطلاب قبل تسليم كراسات الأسئلة، تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية وصول صناديق الأسئلة من مراكز التوزيع إلى لجان الامتحانات، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم تأمين الصناديق بأقفال متعددة، من بينها قفل إلكتروني لضمان سلامة المحتوى.

وشددت المديرية على تطبيق إجراءات التفتيش الإلكتروني باستخدام العصا الذكية، للكشف عن الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والسماعات اللاسلكية (إيربودز)، في إطار جهود منع الغش وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

من جانبه، أوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن جميع اللجان بدأت أعمالها في الموعد المحدد دون تأخير، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 28,887 طالبًا وطالبة موزعين على 76 لجنة، من بينها لجنتان خاصتان؛ إحداهما لمدرسة المتفوقين STEM، والأخرى لطلاب مدرسة النور للمكفوفين.

وتوزع الطلاب على الشعب المختلفة بواقع 20,744 طالبًا في الشعبة العلمية (علوم)، و1,634 في شعبة الرياضيات، و6,464 في الشعبة الأدبية.

وأكد المحافظ أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة، من خلال تهوية اللجان وتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية. كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والكنترولات واستراحات المراقبين، ومع مديرية الصحة لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى وجود زائرات صحيات داخل كل لجنة.

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، مؤكدًا متابعته الشخصية اليومية لضمان توفير مناخ مستقر وآمن للطلاب.