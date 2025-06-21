شروط الالتحاق ببراعم وأشبال مصر "الرقمية" للطلاب 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب الاشتراك في مبادرتَي "براعم مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية"، الموجهتين لاكتشاف ودعم التلاميذ والطلاب المتفوقين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

منحة صيفية للتلاميذ من 4 إلى 6 ابتدائي

تعد مبادرة براعم مصر الرقمية منحة مجانية مخصصة لتلاميذ الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي من مختلف المدارس داخل جمهورية مصر العربية، سواء أكانت حكومية أم تجريبية أم خاصة أم دولية أم أزهرية، وتمتد فترة التدريب الخاصة بها لمدة شهرَين خلال الإجازة الصيفية، على أن ينتهي التسجيل بها في 26 يونيو 2025.

وتتيح المبادرة للتلاميذ فرصة تعلم أحدث المفاهيم في التكنولوجيا؛ مثل: تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، وبرمجة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الأنشطة الثقافية والاجتماعية؛ بما يسهم في تعزيز الشخصية المصرية المتوافقة مع التطورات المستقبلية في مجال التكنولوجيا.

وتهدف المبادرتان إلى إعداد جيل جديد من الموهوبين في المجالات التكنولوجية المختلفة؛ من خلال برامج تدريبية متخصصة تقدم بالمجان خلال فترة الإجازة الصيفية، وتشمل محتوًى علميًّا وتدريبيًّا متطورًا، إلى جانب تنمية المهارات القيادية والشخصية، ضمن شروط ومعايير قبول دقيقة تضمن استقطاب أفضل العناصر.

شروط التقديم في البرنامج الصيفي

وفقًا للمعايير المعلنة، يجب توافر الشروط التالية في المتقدمين:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون التلميذ قد أتم دراسته للعام الدراسي 2024/2025.

- أن يكون من الصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي فقط.

- ألا يكون قد تجاوز الصف الثالث الابتدائي، حيث يُخصص لهم برنامج مختلف يبدأ في أكتوبر 2025.

- أن يكون مقيدًا بمدرسة داخل مصر سواء حكومية أو خاصة أو دولية أو أزهرية.

- أن يتمتع التلميذ برغبة حقيقية وشغف بتعلم تكنولوجيا المعلومات.

مميزات البرنامج الصيفي للمبادرة

يحصل التلاميذ المقبولون على عدد من المزايا الفريدة؛ من أبرزها:

- برنامج تدريبي مكثف، يعد تمهيدًا للالتحاق بالمستوى الأعلى في مبادرة براعم مصر في أكتوبر المقبل.

- فرصة استثنائية لتلاميذ الصف السادس للانضمام مباشرةً إلى مبادرة "أشبال مصر الرقمية" في أكتوبر 2025 عند النجاح.

- البرنامج غير مرتبط بمواعيد العام الدراسي؛ مما يسهل تعلمه في وقت الفراغ.

- وسيلة مفيدة لقضاء الإجازة الصيفية بتعلم مهارات جديدة ومواكبة العصر.

- شهادة رسمية بإتمام المستوى التدريبي تُمنح للمشاركين.

- جوائز وتكريمات لأفضل المتفوقين على مستوى المحافظات.

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