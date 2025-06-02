وزير التعليم لمصراوي: أنهينا تعيين 19 ألف معلم ضمن مسابقة الـ100 ألف

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تواصل تنفيذ إجراءات التعيين لمعلمي مسابقة الـ100 ألف معلم، وذلك في إطار خطة الدولة لسد العجز في الكوادر التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية في مختلف المدارس.

الانتهاء من تعيين 19 ألف معلم

وأوضح "عبد اللطيف"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نحو 19 ألف معلم أنهوا إجراءات التعيين بالفعل، بعد استيفاء جميع الخطوات المطلوبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إنهاء باقي مراحل المسابقة بشكل تدريجي ومنظم.

استكمال مراحل المسابقة مستمر

وأضاف “عبد اللطيف” أن العمل ما زال جاريًا لاستكمال باقي مراحل مسابقة تعيين الـ100 ألف معلم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لإنجاز هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة، مع الالتزام بمعايير الشفافية والكفاءة في اختيار المعلمين الجدد