موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عن استمرار أعمال المراجعة ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدًا أن ظهور النتيجة من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل.

وكانت امتحانات الصف الثالث الإعدادي للشهادة الإعدادية، قد انطلقت يوم السبت 31 مايو الماضي وانتهت الأربعاء 4 يونيو، إذ أدى نحو 86 ألفًا و12 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، بمشاركة 14 ألفًا و112 (رئيس لجنة - مراقب أول- مراقب - ملاحظ - إداري) بجميع لجان الإدارات، وذلك عبر 400 لجنة جُهزت لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة موزعة على جميع الإدارات التعليمية.