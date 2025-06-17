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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة مجانًا.. رابط إلكتروني

01:33 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

طلاب الاعدادية

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كتب- محمد نصار:

تتيح محافظة القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 عبر الموقع الإلكتروني مساء اليوم.

ومن المقرر إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2024-2025 بدءًا من الساعة 6:30 مساء اليوم الثلاثاء

على البوابة الإلكترونية على الرابط التالي، من هنا.

كما يمكن الحصول على النتيجة، الآن، من خلال التليفون الأرضي (09000100)، أو التليفون المحمول (5757)، أو البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة عبر خدمة المحادثة الآلية.

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