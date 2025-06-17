ارتياح بين طلاب الثانوية لسهولة أسئلة اللغة الأجنبية الثانية

كتب- أحمد الجندي:

واصل طلاب الثانوية العامة 2025، اليوم الثلاثاء، أداء امتحانات الدور الأول، حيث خاض طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية بنظامها الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، فيما أدى طلاب النظام القديم امتحاني الاقتصاد والإحصاء، في ثاني أيام ماراثون الامتحانات.

وأعرب عدد كبير من أولياء الأمور عن ارتياحهم لمستوى الامتحانات التي وصفوها بأنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن الأسئلة كانت واضحة، وخالية من التعقيد، خاصة في امتحانات اللغات الأجنبية المختلفة.

وجاءت ردود الفعل من خلال جروب "أولياء أمور مصر لامتحانات الثانوية العامة" والتي منها :

قالت نجلاء حسن:" كان سهل وكله من كتاب المفاهيم"، مشيدة بمستوى الأسئلة ومدى التزامها بالمقر.

وقالت إحدي أولياء الأمور : "سلموا لابني كتيب المفاهيم وسحبوه تاني في وقتها" .

كما عبرت رحاب عن رضاها قائلة: "الحمد لله الإسباني كويس، عقبال كل المواد الأساسية يا رب".

وشاركتها الرأي ولية أمر أخرى قائلة: “الألماني الحمد لله مباشر، عقبال ما نفرح كده في العربي إن شاء الله”.

وأكدت ولية أمر أخرى: “كل اللغات حلوة الحمد لله اللي جت النهاردة في الامتحانات”، في إشارة إلى سهولة امتحانات اللغة الفرنسية والإيطالية أيضًا.

اقرأ أيضاً:

77 % نسبة النجاح.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

مراجعة ليلة الامتحان.. الأسئلة المتوقعة في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة 2025

تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب